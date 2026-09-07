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Eyüpsultan meydanında su kuyusuna müdahale eden işçi yaşamını yitirdi

Eyüpsultan Meydanı'nda tuvaletin su kuyusunda elektrik arızasını giderirken kabloyu çeken işçi akıma kapıldı, hastanedeki müdahalelerle yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan meydanında su kuyusuna müdahale eden işçi yaşamını yitirdi

Eyüpsultan meydanında su kuyusuna müdahale eden işçi yaşamını yitirdi

Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan umumi tuvaletin su deposunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan kişi çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

olayın seyri:

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İsmail Ayaz (36) su kuyusundaki elektrik arızasını kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti. Kuyudaki elektrik kablosunu çekerken akıma kapılan Ayaz ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Ayaz, yapılan tüm tıbbi çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

tanık ifadeleri ve soruşturma:

Olay anına tanık olan Bulut Kaya, Ayaz'ın vardiya değişimi sırasında motor arızası nedeniyle kontrol için gittiğini, yaklaşık 15-20 dakika haber alamayınca içeriye baktığını ve Ayaz'ı su kuyusunda hareketsiz halde bulduğunu aktardı. Tanığa göre kulübedeki şalterler kapatılmadan zincirle elektrik çekilmesi sırasında kablonun çekilmesiyle çarpmanın gerçekleştiği belirtildi. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Cenazenin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa Viranşehir'e götürüleceği öğrenildi. Ölen kişinin 5 çocuk babası olduğu bildirildi.

Eyüpsultan’da feci olay: Elektrik kablosu çeken işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da feci olay: Elektrik kablosu çeken işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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