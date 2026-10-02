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Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ilk olarak sağlık kontrolleri için Bayrampaşa'ya götürüldü. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve kontrollerin ardından işlemler tamamlanarak sevk edildi.

sağlık kontrolleri ve uygulanan prosedür:

Gözaltına alınan kişilere yönelik sağlık değerlendirmesi, adli süreç öncesi standart prosedür kapsamında gerçekleştirildi. Hastanedeki işlemler, kişilerin sevk edilebilir durumda olup olmadığının tespiti amacıyla yapıldı ve bulgulara göre kayıt altına alındı.

ankara'ya sevk ve soruşturmanın sürdüğü merkez:

Sağlık kontrolleri sonrası şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Sevk işlemi, adli ve idari koordinasyon çerçevesinde tamamlandı ve şüpheliler ilgili soruşturma birimlerine intikal ettirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Ankara'da devam ettiği ve sürecin yetkili makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.

Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet...

Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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