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Eyüpsultan soruşturmasında 28 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi

28 şüpheli, Bayrampaşa Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi; soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan soruşturmasında 28 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi

Operasyon ve sevk süreci:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu şüphelilerin naklinde emniyet birimlerinin koordinasyon sağladığı aktarıldı.

Sağlık kontrolü ve nakil:

Gözaltına alınan kişiler önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık raporlarının düzenlenmesinin ardından şüpheliler, soruşturmanın merkezinin bulunduğu Ankara'ya gönderildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada şüpheliler hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları yer alıyor. Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilme işlemi, soruşturmanın bir sonraki aşaması kapsamında gerçekleştirildi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER, BAYRAMPAŞA DEVLET...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER, BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ'NDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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