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Muğla'da Sakar mevkiinde makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesi Sakar mevkiindeki makilik yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da Sakar mevkiinde makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Muğla'da Sakar mevkiinde makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale ve kontrol:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları sürüyor:

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekiplerin alanda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

MUĞLA’DA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MUĞLA’DA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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