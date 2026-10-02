Muğla'da Sakar mevkiinde makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
müdahale ve kontrol:
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.
soğutma çalışmaları sürüyor:
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekiplerin alanda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
MUĞLA’DA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!