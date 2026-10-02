Soruşturma: Eren Acar'ın ifadeleri mhk'de hakem atama ve sınav süreçlerinde usulsüzlük iddiası

MHK soruşturmasında eren acar'ın ifadeleri ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında, 2018-2025 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda görev yapan Eren Acarın 15 Eylül 2025 tarihli ifadesi kamuoyuna yansıdı. Acar, görev süresi boyunca hakem atamaları, hakem ve gözlemci sınavları ile klasman belirleme süreçlerinde usulsüzlük ve müdahale iddialarını ayrıntılarıyla anlattı.

görev ve ihbarın kapsamı:

Acar ifadesinde 2018'den itibaren TFF Merkez Hakem Kurulunda çalıştığını, 31 Temmuz 2025'te TFF tarafından görevine son verildiğini belirtti. Görev tanımını, hakem organizasyon eğitimleri, sınav organizasyonları, terfi ve tenzil işlemleri, aday hakem kursları, VAR hakem atama süreçleri ile online eğitimler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede olduğunu açıkladı. Kendi ifadesine göre, bu süreçlerin tüm aşamalarında "hakem işleri uzmanı" olarak yer aldı.

sınav kağıtları ve notlar hakkında iddialar:

Acar, özellikle 2025 Haziran ayında yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarında "sınav kağıtları ve sınav notlarıyla istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını" bildiğini söyledi. Kimin sınav kağıtlarına müdahale edildiğini tam olarak bilmediğini, bunun tespitinin sınav kağıtlarının yeniden okunması ve sisteme girilen notlarla karşılaştırılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Ali Tuna ile görüştüğünü aktaran Acar, Tuna'nın sınav süreçleri sırasında yaşadığını anlattığı uygulamalardan dolayı uzun süre sahalardan uzak kaldığını, mazeret dönüş sınavına girip başarısız olduğunu ve sınav kağıdının karakter yapısından kendisine ait olmadığını söyleyerek imzalatılmadığını ifade ettiğini aktardı. Acar, Tuna'ya kendisinin de çalıştığı dönemde benzer uygulamalara şahit olduğunu belirtti.

hakem atamaları ve baskı iddiaları:

Acar, haftalık hakem listelerinin MHK tarafından hazırlandığını, belirlenen isimleri ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdunun saptadığını söyledi. Ancak maçlara az bir süre kala Gündoğdu'nun kendi belirlediği atamaları değiştirdiğini, bunun normal uygulamaya uygun olmadığını aktardı. Acar, atama değişikliklerinin usule uygun olmayan müdahaleler sonrası gerçekleşebileceğine dair şüphe taşıdığını, bu iddiaların HTS kayıtlarının incelenmesiyle doğrulanabileceğini ifade etti.

Acar ayrıca, Gündoğdu'nun iletişim yöntemleri ve baskı kurma biçimlerine de dikkat çekti. Gündoğdu'nun genellikle FaceTime üzerinden görüşme yaptığı ve hakemlere "HTS kayıtlarının elinde olduğunu, kimlerle görüştüklerini bildiğini" söyleyerek baskı uyguladığı iddiasını dile getirdi. Acar, aktif hakemlerin ifadelerinin alınması halinde söylediklerini destekleyeceğini belirtti.

geçmişe ilişkin sosyal medya bilgileri ve kişisel süreç:

İfadesinde Gündoğdu'nun geçmişine dair bazı bilgileri sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Acar, Gündoğdu'nun daha önce FETÖ'den işlem görmüş Metin İyidil'in emir subayı olduğuna ilişkin bilgiyi ve Gündoğdu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl öncesine kadar emekli olduğuna dair bilgiyi sosyal medyadan gördüğünü aktardı.

Görevine son verilmesine ilişkin olarak Acar, TFF'den "bilgi sızdırmak" gibi uydurma suçlamalarla çıkarıldığını ve bunun üzerine mahkemeye başvurduğunu belirtti. Mahkeme sürecinin halen devam ettiğini ifade etti.

sonuç ve soruşturmanın yönü:

Acar ifadesini MHK'deki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak amacıyla verdiğini belirterek, bildiklerinin bunlarla sınırlı olduğunu, ancak aktif hakemlerin ifadeleriyle iddialarının teyit edileceğini söyledi. İddiaların doğruluğunun tespiti için HTS kayıtları ile sınav kağıtlarının yeniden okunmasının kilit rol oynayacağı vurgulandı.

İfade metni, soruşturma sürecinde delil incelemeleri ve ilgili kişilerin ifadeleriyle birlikte değerlendirilecek. Acar'ın dile getirdiği iddialar, MHK atama ve sınav mekanizmalarının işleyişine dair ciddi sorular ortaya koyuyor ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini gösteriyor.

MHK soruşturmasında Eren Acar’ın ifadesi ortaya çıktı: "İstedikleri hakemi, istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler"