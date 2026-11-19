Törene ilişkin bilgiler:
Eyüpsultan’da kırmızı ışıkta beklediği sırada aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ferhat Yamen için bugün Alibeyköy Veysel Karani Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yamen’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Saldırı ve tarih:
Saldırı, 17 Kasım tarihinde Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda Yamen, kırmızı ışıkta beklerken aracında hedef alındı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Cenaze töreni ve defin:
Cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından tören alanından kaldırıldı ve dualarla Hasdal Mezarlığına defnedildi. Törene katılanlar, aileye başsağlığı dileyerek Yamen’e son görevlerini yerine getirdi.
Eyüpsultan’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen, son yolculuğuna uğurlandı
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