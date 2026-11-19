kış tedbirleri görüşüldü

Bayburt İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uygulanacak tedbirler, kurumlar arası iş birliği ve olumsuz hava şartlarına yönelik acil müdahale planları ele alındı.

vali Eldivan'ın vurgusu:

Vali Mustafa Eldivan, kar nedeniyle vatandaşların gündelik yaşamının ve ulaşımın aksamaması için kurumların hazırlıklarını zamanında tamamlaması gerektiğini belirtti. Eldivan, kış boyunca kurumlar arasındaki koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve hızlı müdahale ile hizmet sürekliliğinin sağlanmasının öncelik olduğunun altını çizdi.

karla mücadele organizasyonu:

Karayolları 106. Şube Şefliği bünyesinde kış hazırlıkları kapsamında 370 kilometrelik yol ağı için 65 personel ve 26 araç ve iş makinesi göreve hazır bekletiliyor. Ayrıca karla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin ton tuz stok bulunduruluyor. Bu hazırlıklar, özellikle ulaşımın devamlılığını sağlamak ve olası kapanmaları önlemek amacıyla planlandı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasında bilgi akışı, iletişim hatlarının güçlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı konularında düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Vatandaşlara ise meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı tekrarlandı.

BAYBURT’TA KIŞ MEVSİMİ TEDBİRLERİ TOPLANTIDA ELE ALINDI