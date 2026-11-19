Akıl Küpü kütüphaneleri ara tatilde yoğun ilgi görüyor:

Gençliğe ve eğitime yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim takvimine göre 16-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ara tatilde öğrenci akınına uğradı. Özel ders çalışma salonları, sessiz okuma alanları ve sosyal mola bölümleriyle tasarlanan mekânlar, gençlere hem verimli hem de konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor.

Kapsam ve üye sayısı:

Melikgazi sınırları içinde sayısı 18'e ulaşan Akıl Küpü Kütüphaneleri kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi edindi. Projenin başarısını gösterir nitelikte olarak kütüphanelerin mevcut üye sayısı 80 bini aştı. Bu sayılar, ara tatildeki yoğun katılım ile birleşince merkezin öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren bir çözüm merkezi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Başkan Palancıoğlu'nun değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki kütüphaneleri sık sık ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor ve taleplerini dinliyor. Başkan Palancıoğlu, gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak hizmetlerin amaçlarını şu ifadelerle anlattı: Gençlerimiz; hizmetlerimizde her zaman öncelik verdiğimiz, geleceğimizin söz sahibi ve aydınlık yarınlarımızın meşaleleridir. Her biri bizler için ayrı ayrı çok kıymetli. Türkiye’mizin müreffeh geleceği, gençlerimizin ellerinde yükselecek; bizler de bu yolculukta her zaman yanlarında olacağız. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse vizyon projelerimizle gençlerimizin ufkunu açmaya, gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal ve kültürel anlamda nefes aldırdığımız nezih mekanlarımızdır. Gençlerimiz burada güvenli ve huzurlu bir ortamda ders çalışıyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor; ailelerin ise gözü arkada kalmıyor. Birçok mahallemizde gençlerimizin sevgisini kazanan bu projemiz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Şu an 18 olan kütüphane sayımızı inşallah daha da artıracağız. Hem evlatlarımızı hem de ebeveynlerimizi mutlu eden bu merkezler, on binlerce öğrencimizin ikinci yuvası olmayı başardı. Ara tatildeki bu yoğun ilgi, ne denli doğru ve ihtiyaçlara cevap veren bir projeye imza attığımızı bir kez daha gösteriyor. Fırsat buldukça kütüphanelerimizi ziyaret ederek evlatlarımızla birebir ilgileniyorum. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğe hazırlanırken yanlarında bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyorum.

Başkan Palancıoğlu'nun işaret ettiği vizyoner projeler arasında GÖKTİM Atölyeleri, Havacılık Lisesi ve Teknoloji Atölyeleri gibi gençlerin beceri ve ilgi alanlarını genişletecek çalışmalar da yer alıyor. Akıl Küpü Kütüphaneleri, bu ekosistemin bir parçası olarak öğrencilerin akademik destek aldığı, sosyal gelişimini sürdürdüğü ve ailelerin güvenle gönderebildiği bir merkez işlevi görüyor.

Melikgazi Belediyesi yetkilileri, gelen talep doğrultusunda kütüphane sayısını artırmayı ve mevcut hizmetleri çeşitlendirmeyi hedefliyor. Ara tatildeki yoğun ilgi, yatırımın sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı olduğuna dair güçlü bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

GENÇLİĞE VE EĞİTİME YAPTIĞI YATIRIMLARLA ÖNE ÇIKAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİ İLE ÖĞRENCİLERİN HAYATINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYOR.