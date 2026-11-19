Hopa’da doğal gaz kullanımı şehit aile evinde sembolik törenle başladı

Artvin’in Hopa ilçesinde doğal gaz, Sundura Mahallesi 14 Mart İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Törene Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı ve açılış konuşmaları:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış meşalesi yakıldı. Vali Turan Ergün, Hopa için bunun önemli ve tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, geçen yıl başlayan çalışmalarla bir yıl dolmadan 4 bin 500 haneye doğal gaz verilmesinin mümkün hale geldiğini söyledi. Ergün, Artvin genelinde 2018’den bu yana yürütülen çalışmalarla yaklaşık 32 bin 100 haneye ulaşıldığını, ayrıca Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde lisans geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ve altyapı ile istasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Gelecek adımlar ve projeler:

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise doğal gazın Sundura’dan başlayarak diğer mahallelere yaygınlaştırılacağını bildirdi. Çelik, vatandaşların teknik işlemlerini tamamlamalarının ardından doğal gaz kullanmaya başlayabileceğini, tesisat dönüşümlerinin yetkili ve sertifikalı firmalar aracılığıyla yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Hopa-Borçka güzergâhında tünele kadar olan 7 kilometrelik yolun tamamlandığını, Borçka yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çelik konuşmasında ilçede yürütülen diğer projelere de değindi: 8 bin kişilik Hopa Stadyumunda ikinci etap çalışmaları, ilçeye kazandırılan MR cihazı, Hopa’nın 16 köyünün tamamında parke çalışması hedefi ve bin 500 tır kapasiteli park projesi için süren hazırlıklar.

İlk ocak şehit babaevinde yakıldı:

Törenin ardından heyet, şehit Mustafa Magunacı’nın ailesini ziyaret etti. İlçedeki ilk doğal gaz bağlantısının yapıldığı evde mutfaktaki ocak, heyetin katılımıyla sembolik olarak yakıldı. Ziyarette Faruk Çelik, Türk bayrağını öperek şehidin babasına takdim etti ve kendilerine bir Kur’an-ı Kerim hediye etti; heyet şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

TÖRENİN ARDINDAN HEYET, ŞEHİT MUSTAFA MAGUNACI'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. İLÇEDEKİ İLK DOĞAL GAZ BAĞLANTISININ YAPILDIĞI EVDE MUTFAKTAKİ OCAK, HEYETİN KATILIMIYLA YAKILDI.