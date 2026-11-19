etkinlikte neler oldu:

Bayburt Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamındaki 'Yeniden Yeşeren Çınar' projesi doğrultusunda Kaleardı Mahallesi'nde bir fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, YADES hizmetlerinden yararlanan yaşlı vatandaşlar ile Süleyman Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi.

Katılımcılar, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Seyhan Camii bahçelerinde çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturarak hem alanları yeşillendirdi hem de uygulamalı çevre eğitimi gerçekleştirildi.

buluşma ve manzara:

Fidan dikiminin ardından yaşlılar ve öğrenciler Beyrek Seyir Terasında çay ve ikramlar eşliğinde bir araya geldi. Sohbet ve paylaşımlar sırasında pek çok katılımcı terastan Bayburt manzarasını tepeden izleme imkânı buldu; bazı yaşlılar seyir terasını ilk kez görmenin sevincini yaşadı.

Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir diyaloğun oluşmasına; gençlerle yaşlılar arasında doğal ve kalıcı bağların kurulmasına zemin hazırladı.

projenin hedefleri:

'Yeniden Yeşeren Çınar' ile amaç, yaşlıların sosyal hayata katılımını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak ve farklı kuşaklar arasında duygusal ve sosyal bağlar kurulmasını sağlamaktır. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürülebilir biçimde devam edeceğini belirtti.

BAYBURT’TA YAŞLILAR VE ÖĞRENCİLER BİRLİKTE FİDAN DİKTİ