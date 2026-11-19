Shenzen'de liderlerin tarihi buluşması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi kapsamında Shenzen'de bir araya gelerek ilk kez üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı açılış konuşmaları sonrası basına kapalı biçimde sürdü ve yaklaşık 1,5 saat sona erdi.

Xi'nin önceliği: stratejik istikrar ve tarihsel sorumluluk:

Xi toplantıyı tarihte bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve büyük devletlerin ilişkilerinde stratejik istikrarın sürdürülmesini vurguladı. Xi, insanlığın ortak kaderini hatırlatarak gezegenin tarihine dair verdiği örnekler ışığında bugün hâlâ süren 60'tan fazla bölgesel çatışma olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede büyük güçlerin, geçmişten alınan derslerle barışı korumada özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Xi ayrıca Çin-Rusya kapsamlı ortaklığı ile Çin-ABD ilişkilerinde yapıcı ve dengeli bir mimari oluşturma çabalarını öne çıkardı. Zorlu dönemlerde sorumluluk bilincinin öne çıktığını söyleyerek üç ülkenin birlikte hareket etmesinin küresel istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Putin ve Trump: hukuk, güvenlik ve nükleer riskler:

Putin, toplantıya ev sahipliği yapan Pekin'i teşekkürle selamlayarak, üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak uluslararası hukuk sistemini koruma ve güçlendirme görevi bulunduğunu vurguladı. Putin ayrıca gıda ve enerji güvenliği gibi ekonomik boyutların yanı sıra Ukrayna'daki çatışma da dahil bölgesel sorunlarda ortak çıkarların bulunduğunu kaydetti.

Trump, Shenzen'deki zirveyi tarihî bir adım olarak değerlendirdi ve toplantının, üç nükleer gücün nükleer silah sayısını azaltma ile bu silahların kullanılma riskini düşürme yollarını tartışması için eşsiz bir fırsat sunduğunu söyledi. Trump, nükleer silahların gücünü "akıl almaz boyutta" şeklinde tanımladı ve silahlardan vazgeçmenin zorluğuna dikkat çekti. Buna rağmen yayılma tehdidiyle mücadele etmenin iş birliği gerektirdiğini belirtti.

Ukrayna ve diyalog vurgusu:

Trump, Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin büyük oranda Ukrayna konusuna odaklandığını belirtti ve savaşın sona erdirilmesi yönünde umudu olduğunu ifade etti. Putin de bölgesel çatışmaların çözümünde ortak çıkarların olduğuna işaret etti. Liderler, diyalog ve temasın sorun çözmede merkezi rol oynadığını ortak bir bakış olarak sundu.

Toplantıda ayrıca uluslararası terörizm ve sınır ötesi organize suçlar gibi çağımızın sınamalarına karşı ortak çalışmanın gereği öne çıktı. Putin, halklar arasındaki saygı, eşitlik ve çıkar dengesine dayalı iş birliğinin küresel güvenlik ve istikrar için katkı sağlayabileceğini savundu.

Görüşmenin sonuçları ve atmosfer:

Liderlerin açıklamaları, görüşmenin hem sembolik hem de pratik düzeyde birden fazla gündem maddesini içerdiğini gösterdi. Xi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, liderlerin nükleer riskler, bölgesel çatışmalar ve uluslararası hukukun korunması konularında ortak yaklaşımlar aradığını ortaya koydu. Zirvenin kapalı oturumlarında ayrıntılı fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

Trump, Xi'nin şehir inşası ve ev sahibi olarak Shenzen'i örnek göstererek ev sahipliğini takdir etti; Putin ise üç ülkenin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Görüşme, liderlerin küresel meselelerde doğrudan temas ve diyalog yoluyla yeni arayışlar başlattığını işaret ediyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP