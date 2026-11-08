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Eyüpsultan'da sakinler T7 hattının yer altına alınmasını istedi

Eyüpsultanlılar, Feshane–Bayrampaşa T7 hattının tarihi doku, trafik ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini söyleyerek hattın yer altına alınmasını istedi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:51

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Eyüpsultan'da sakinler T7 hattının yer altına alınmasını istedi

Eyüpsultan'da sakinler T7 hattının yer altına alınmasını istedi

Eyüpsultan'da bir araya gelen mahalle sakinleri, esnaf ve sivil toplum temsilcileri, planlanan Feshane-Bayrampaşa Meydan (T7) tramvay projesine tepki gösterdi. Toplanan grup, projenin mevcut biçimiyle ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini söyleyerek hattın yer altına alınmasını talep etti.

Toplantı ve talepler:

Grup adına basın açıklamasını okuyan Leyla Üstünel, ulaşım yatırımlarının önemini kabul ettiklerini ancak projenin Eyüpsultan için net bir risk oluşturduğunu belirtti. Üstünel, karar süreçlerinde katılımcılığın önemine vurgu yaparak Eyüpsultanlıların görüşlerinin karar aşamasında dikkate alınmadığını söyledi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltti.

Üstünel, alınan kararların uygulamaya geçmeden önce vatandaşların, mahalle esnafının ve uzmanların görüşlerinin dikkate alınmasını; katılımcılığın sadece karar alındıktan sonra bilgilendirme yapmakla sınırlı kalmamasını istedi. Ayrıca projenin alternatifleri ve etkilerine dair şeffaf bir ulaşım planı talep edildi.

Ağaçlar ve trafik endişesi:

Basın açıklamasında, projenin yol düzenlemelerine ilişkin somut sorular da sıralandı. Üstünel, Feshane durağından Eyüpsultan Meydan ve Demirkapı yönlerine kadar iki şeritli yolların tek şeride düşürüleceğinin İBB yetkilileri tarafından belirtildiğini aktardı ve sabah ulaşımı ile acil müdahale araçlarının nasıl etkileneceğine dair net cevaplar istedi.

Üstünel, trafik sıkışmasının mahalle içlerine taşması, esnafın mal indirme sorunları, ambulans ve itfaiye geçişlerinin zorlaşması gibi olası sonuçlara dikkat çekerek, bu konularda yoğun günleri de kapsayan detaylı trafik analizleri ve açık bir plan beklendiğini vurguladı.

Projeyle ilgili ağaçlara ilişkin iddialar da basın açıklamasında yer aldı. Üstünel, üç hafta önce 5 ağacın kesildiğini, itirazlar üzerine yaklaşık 30 ağacın taşıma adı altında uygunsuz şekilde sökülüp gövdelerinin kesildiğini söyledi. Ayrıca toplam 168 ağaçtan 133'ünün proje nedeniyle risk altında olduğunu belirtti ve taşınan ya da yeniden dikilen ağaçların tutma olasılığının uzmanlara göre düşük olduğuna dikkat çekti.

Grup, süreç netleşinceye kadar ağaçların sökülmesi ve kesilmesinin durdurulmasını, tarihi yapılara ve çevreye ilişkin uzman değerlendirmelerinin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Üstünel, Eyüpsultan'ın asırlık ağaçlarının "semtin yaşayan hafızası" olduğunu belirterek, bir fidanın aynı gölgeyi vermesinin yıllar alacağını hatırlattı.

Sonuç olarak topluluk, ulaşım yatırımlarının mahalle yaşamını kolaylaştırması gerektiğini, ancak bunun yapılırken Eyüpsultan'ın tarihi dokusu, ağaçları ve yaşam alanlarının korunmasının şart olduğunu vurguladı ve yetkililerden somut adımlar beklediklerini açıkladı.

EYÜPSULTAN’DA BİR GRUP VATANDAŞ, YAPILMASI PLANLANAN FESHANE-BAYRAMPAŞA MEYDAN TRAMVAY HATTI...

EYÜPSULTAN’DA BİR GRUP VATANDAŞ, YAPILMASI PLANLANAN FESHANE-BAYRAMPAŞA MEYDAN TRAMVAY HATTI PROJESİNE TEPKİ GÖSTERMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ. VATANDAŞLAR, PROJENİN İLÇENİN TARİHİ DOKUSUNA, TRAFİK DÜZENİNE VE ASIRLIK AĞAÇLARINA ZARAR VERECEĞİNİ BELİRTEREK TRAMVAY HATTININ YER ALTINA ALINMASINI TALEP ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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