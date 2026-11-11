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Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta saat 22.30 civarında motosikletli şüphelilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 00:51

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 00:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde duran üç kişiye kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateş açıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında yaşandı ve ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

İddialara göre saldırı, sokağın üzerinde bekleyen üç kişiye yönelik olarak gerçekleşti. Şüphelilerin motosikletli olduğu ve kişilere birden fazla kez ateş edildiği belirtiliyor. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçtı; olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak sokakta şerit çekti. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek delil çalışması yürüttü. Emniyet güçleri, saldırganların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı; soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

EYÜPSULTAN’DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI : 3 YARALI

EYÜPSULTAN’DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI : 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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