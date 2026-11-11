PFDK kararı öncesi Bursaspor'da bekleyiş

PFDK'ya sevk kararının gerekçeleri:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında oynanan ve 7 Kasım tarihinde Antalya Stadyumu’nda sonuçlanan karşılaşmada Bursaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından yeşil-beyazlı kulüp, karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlara yönelik tepkiler ve maç sonrası gelişmeler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Sevk yazısında öne çıkan gerekçeler arasında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulüp tarafından maç sonrasında yayımlanan görüntüler yer aldı.

yetkililerin açıklamaları ve paylaşılan video:

Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Mustafa Er, İdari Menajer Furkan Akın ve Kulüp Başkanı Enes Çelik açıklamalarda bulundu. Bu beyanların hakem yönetimine ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine yönelik eleştiriler içerdiği, ayrıca kulübün tartışmalı pozisyonları gösteren bir video paylaştığı bildirildi. Söz konusu açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle anılan üç isim de PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edildi.

süreç ve beklenen adımlar:

Sevk kararları, şu an için kesin bir ceza anlamına gelmiyor; PFDK'nın yapacağı inceleme ve değerlendirme sonrasında nihai karar verilecek. Kulüp yönetimi ve teknik heyet ile ilgili olası disiplin cezaları, kurulun değerlendirmesine bağlı olarak şekillenecek.

Taraftar ve kulüp çevresinde oluşan tartışma, PFDK sürecinin sonucuna ilişkin dikkatleri yoğunlaştırdı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve kurulun kararının ne zaman açıklanacağı, önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALAN BURSASPOR, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK EDİLDİ. YEŞİL-BEYAZLI KULÜBE ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT, SAHA OLAYLARI, MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI VE MAÇ SONRASINDA YAYIMLANAN VİDEO GEREKÇE GÖSTERİLDİ.