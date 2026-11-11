İpekyolu'nda Halilağa yolu'nda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

kaza detayları:

Van'ın İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Eski Kale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 34 UH 6022 plakalı Honda ile 35 EA 2242 plakalı Toyota çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis, UMKE ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye ekipleri, kazada araçlardan sızan benzin nedeniyle muhtemel yangın riskine karşı hem araçlara hem de yola köpük sıkarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara müdahale sürecini koordine etti.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar ve olay yeri incelemeleri devam ediyor.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.