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Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bingöl İl Emniyeti'nin narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı; biri adli kontrolle serbest, diğeri tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Operasyonun detayları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Soruşturma sürecinde bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Şüphelilerin savcılığa sevkini takiben yürütülen adli süreçte farklı tedbirler uygulandı. Adli kontrol kararı verilen kişinin hangi koşullarla serbest bırakıldığı, ilgili adli mercilerin belirlediği usuller çerçevesinde netleşecek.

Bu gelişme, Bingöl'de narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinin sürdüğünü ve emniyet birimlerinin bu tür suçlara karşı müdahaleye devam ettiğini ortaya koymaktadır.

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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