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Yenişehir borsasının yeni dönemi için TOBB'ya ziyaret

Ahmet Aydın liderliğindeki Yenişehir Ticaret Borsası heyeti, Meclis Başkanı Tuncay Kara ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Emre Koç

Yenişehir borsasının yeni dönemi için TOBB'ya ziyaret

Yenişehir ticaret borsası heyeti TOBB'da

Yenişehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Aydın, Meclis Başkanı Tuncay Kara, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Seçim sonrası temaslar:

Ziyarette, Yenişehir Ticaret Borsası yönetimi ve meclis üyeleri yeniden göreve gelen Ahmet Aydın'ı kutladı; TOBB nezdinde yeni dönem için başarı dilekleri iletildi. Görüşmede, borsanın ilçenin ticari hayatına katkısının sürdürülmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajı:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, heyeti tebrik ederek Yenişehir'in geleceğine yönelik çalışmaların yeni dönemde de başarıyla devam edeceğine olan inancını vurguladı ve Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı mesajını paylaştı.

YENİŞEHİR TİCARET BORSASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN YENİDEN YÖNETİM KURULU...

YENİŞEHİR TİCARET BORSASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AHMET AYDIN, MECLİS BAŞKANI TUNCAY KARA, YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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