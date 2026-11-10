Adıyaman'da asılsız ihbar: ekipler mahallede yangın aradı

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bildirilen 'yangın' ihbarı, ekiplerin hızla harekete geçmesine neden oldu. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi.

müdahale süreci:

Olay yerine gelen ekipler çevrede dakikalarca arama yaptı ve olası belirtileri kontrol etti. İtfaiye, polis ve sağlık personeli koordineli şekilde çalışarak tüm ihtimalleri değerlendirdi.

ihbarın asılsız çıkması:

Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine ekipler ihbarın asılsız olduğunu tespit etti ve bölgeden ayrıldı.

ADIYAMAN’DA, ‘YANGIN VAR’ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.