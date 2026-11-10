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Adıyaman'da asılsız ihbar: ekipler mahallede yangın aradı

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde gelen 'yangın' ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ihbar asılsız çıktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da asılsız ihbar: ekipler mahallede yangın aradı

Adıyaman'da asılsız ihbar: ekipler mahallede yangın aradı

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bildirilen 'yangın' ihbarı, ekiplerin hızla harekete geçmesine neden oldu. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi.

müdahale süreci:

Olay yerine gelen ekipler çevrede dakikalarca arama yaptı ve olası belirtileri kontrol etti. İtfaiye, polis ve sağlık personeli koordineli şekilde çalışarak tüm ihtimalleri değerlendirdi.

ihbarın asılsız çıkması:

Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine ekipler ihbarın asılsız olduğunu tespit etti ve bölgeden ayrıldı.

ADIYAMAN’DA, ‘YANGIN VAR’ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.

ADIYAMAN’DA, ‘YANGIN VAR’ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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