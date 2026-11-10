Arsuz'da Tofaş otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Arsuz'ta araç takla attı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde meydana gelen kazada 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay raporlarında sürücünün kontrolü kaybettiği bildirildi ve polis ekipleri kaza nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ İLE TAKLA ATAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.