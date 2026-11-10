Dolar 50,2294 +0,02%
Euro 56,0715 -0,43%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.522,79 -1,83%
EUR/USD 1,1168 -0,45%
Brent Petrol 91,99 -0,63%
--°

Arsuz'da Tofaş otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde kontrolden çıkan 31 N 0824 plakalı Tofaş'ın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:31

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 23:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz'da Tofaş otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Arsuz'ta araç takla attı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde meydana gelen kazada 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay raporlarında sürücünün kontrolü kaybettiği bildirildi ve polis ekipleri kaza nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ İLE TAKLA ATAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNAN 2...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ İLE TAKLA ATAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl’de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
images

Adıyaman'da asılsız ihbar: ekipler mahallede yangın aradı
images

Bartın Kızılelma'da iki katlı evin çatısı küle döndü
images

Ardahan-Ardanuç yolunda kara saplanan sürücü zorlu koşullarda kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İdris Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon lira prim güvencesi

Dara'da ATV faaliyetleri gerilime yol açtı, muhtar adliyeye başvurdu

Trabzonspor'da başantrenör değişikliği: Selçuk Ernak görevden ayrıldı

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yeni hedef: Türkiye üretim ve teknoloji merkezi olacak

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu