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Faik Güngör Ortaokulundan toplumun manevi rehberlerine vefa ziyareti

Faik Güngör Ortaokulu heyeti, hafta kapsamında Erzurum İl Müftülüğü, Evliya Çelebi Camii ve Zekai Aktaş Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek vefa gösterdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Faik Güngör Ortaokulundan toplumun manevi rehberlerine vefa ziyareti

ziyaret programının ilk durağı:

Faik Güngör Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Erzurum İl Müftülüğü, Evliya Çelebi Camii ve Zekai Aktaş Kur’an Kursu'nu kapsayan bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Eğitim heyeti programın ilk aşamasında Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapcı ile bir araya geldi ve eğitim, gençlerin manevi gelişimi ile okul-cami iş birliğinin önemini görüştü.

milli ve manevi değerlerin önemi:

Programın devamında eğitimciler, Evliya Çelebi Camii ve Zekai Aktaş Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek burada görev yapan din görevlileriyle samimi sohbetler yaptı. Görüşmelerde din görevlilerinin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesindeki rolü ve topluma sundukları katkılar ele alındı. Ziyaretler karşılıklı vefa ve teşekkür temennileriyle tamamlandı.

Faik Güngör Ortaokulu yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle, toplumumuzun manevi rehberleri olan kıymetli din görevlilerimize vefa ve teşekkürlerimizi ifade etmek istedik. Kendilerine topluma sundukları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, haftalarını en kalbi duygularımızla kutluyoruz."

FAİK GÜNGÖR ORTAOKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA...

FAİK GÜNGÖR ORTAOKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR DİZİ ZİYARETE İMZA ATTI. EĞİTİM CAMİASI İLE DİN GÖREVLİLERİ ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN PROGRAM KAPSAMINDA İL MÜFTÜLÜĞÜ, EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ VE ZEKAİ AKTAŞ KUR’AN KURSU ZİYARET EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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