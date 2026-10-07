Filistinli öğrencilerle eğitimde aidiyet ve gelecek üzerine buluşma

Balıkesir il millî eğitim müdürlüğünde misafir öğrencilerle bir araya gelindi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, kentte eğitim gören Filistin uyruklu misafir öğrencileri İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde kabul etti. Görüşme, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve günlük yaşamlarını paylaşmaları için planlanan samimi bir ortamda gerçekleşti.

öğrencilerin gündemi:

Toplantıda öğrenciler; eğitim süreçleri, okul yaşantıları, kişisel yaşam deneyimleri, ilgi alanları ve gelecek hedefleri hakkında görüşlerini aktardı. Her öğrenciye söz verilerek beklentileri ve karşılaştıkları zorluklar tek tek dinlendi.

müdürün vurguları ve sonuçlar:

Müdür Selehattin Kal, öğrencilerin hem okul hem de şehir yaşamının bir parçası olarak hissedilmelerinin önemine dikkat çekti. Kal, eğitim ortamlarının öğrencilerin güvende, değerli ve ait hissetmelerini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve katılımcılarla akademik ile mesleki hedefler üzerine sohbet etti. Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi; görüşmenin, öğrencilerin desteklenmesine ve uyum süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERDEN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜNE ZİYARET