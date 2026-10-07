Manisa'ya yeni çocuk evi: kira desteğini Mücahit Kızılgüney üstlendi

Manisa'da yeni çocuk evi hizmete hazırlanıyor

Manisa’da çocukların güvenli ve aile ortamına uygun koşullarda yetişmelerini sağlamak amacıyla bir çocuk evi daha faaliyete hazırlanmaktadır. Proje, Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hayata geçiriliyor ve merkezde bulunan bir konutun çocuk evi olarak düzenlenmesi planlanıyor.

kira desteği ve protokol detayları:

Yeni çocuk evinin kira giderlerinin karşılanmasına yönelik protokol, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ile MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş insanı Mücahit Kızılgüney arasında imzalandı. Uygulama, Vali Yardımcısı Vekili Günhan Yazar onayıyla yürürlüğe konuldu. Protokolde, evin kullanımına ilişkin sorumlulukların ve kira desteğinin süresi ile kapsamına dair hususlar yer almakta olup, destek sağlayanın katkısı sürecin hızlanmasını sağladı.

çocuklara yönelik yaşam alanı ve hizmet hedefleri:

Çocuk evleri; bakım, gelişim ve günlük yaşamın ev ortamına uygun şekilde sürdürülmesini hedefleyen hizmetler sunar. Manisa merkezde açılacak yeni çocuk evinde de çocukların fiziksel güvenliği, psikososyal gelişimi ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması ön plana alınacak. Çocukların ihtiyaçlarına uygun ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturmak, uzman personel desteğiyle sosyal hizmetlerin kapsamını genişletmek amaçlanıyor.

Bu adım, kent genelinde çocuklara yönelik sunulan hizmet ağının güçlendirilmesine katkı sağlayacak nitelikte. Yeni çocuk evinin devreye alınmasıyla birlikte, bakım kapasitesinin artması ve çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Yerel kurum, sivil toplum ve destek sağlayıcıların iş birliği, projenin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Yetkililer, açılacak olan evin kısa süre içinde hizmete girmesini ve çocukların aile ortamını aratmayacak bir ortamda desteklenmesini beklediklerini belirtiyorlar. Projenin devamında benzer iş birliklerinin sürdürülmesi, Manisa’daki sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak.

ÇOCUK EVİNİN KULLANIMINA YÖNELİK KİRA DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL, MANİSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ KUDRET GÜLTAŞ (SOLDAKİ) İLE MÜSİAD MANİSA ŞUBE BAŞKANI VE İŞ İNSANI MÜCAHİT KIZILGÜNEY (SAĞDAKİ) TARAFINDAN İMZALANDI. PROTOKOL, VALİ YARDIMCISI VEKİLİ GÜNHAN YAZAR’IN (ORTADAKİ) ONAYIYLA HAYATA GEÇİRİLDİ.