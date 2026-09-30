Faroz limanı 21 tonluk bloklarla dalgalara karşı güçlendiriliyor

Faroz balıkçı barınağında güçlendirme çalışmaları sürüyor

Faroz Balıkçı Barınağı'nda Karadeniz'in güçlü dalgalarına dayanıklı bir kıyı yapısı oluşturmak amacıyla başlatılan çalışma hızla ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğündeki müdahale, limanın mevcut taş tahkimatlarının yerine beton blok uygulaması yapılmasını kapsıyor. Proje yaklaşık 1 yıl önce başlatıldı ve fiili uygulama mayıs sonu itibarıyla hız kazandı.

Neden güçlendirme gerekli oldu:

2006-2007 yıllarında inşa edilen Faroz Barınağı, zaman içinde çökmeler ve taş tahkimatlarda çatlamalar yaşadı. Yaklaşık iki buçuk yıl önce dev dalgaların mendireği aşması sonucu çok sayıda küçük balıkçı teknesi ile binlerce liralık ağ zarar gördü; bu olayda 5 balıkçı teknesi suya gömüldü. Bu hasarlar, limanın yeniden güçlendirilmesini zorunlu kıldı.

Çalışmanın kapsamı ve takvimi:

Limana deniz tarafına döşenen bloklar, her biri 21 tonluk beton parçalarından oluşuyor. Taş tahkimatların yerini alan bu blok beton sistemi, dalgaların etkisini azaltıp mendireğin korunmasını artırmayı hedefliyor. Yapım sürecinde yüklenici firmanın yoğun mesaiyle çalıştığı, zaman zaman pazar günleri de işlem yapıldığı belirtiliyor.

Proje yetkilileri, yerleştirme çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtiyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu devlet müdahalesinin önemine vurgu yaparak, "Bundan sonra liman daha güçlü ve korunaklı olacak" dedi ve teknelerin daha güvende olacağı beklentisini paylaştı.

Beklenen etkiler:

Yeni blok düzenlemesiyle limanın fırtına ve dev dalgalara karşı dayanıklılığının artması, küçük tekne sahipleri için risklerin azaltılması ve yıllık bakım maliyetlerinin düşmesi öngörülüyor. Bölge için benzer müdahalelerin gerektiği de yetkililerce sıkça ifade ediliyor.

YAKLAŞIK 2 BUÇUK YIL ÖNCE FAROZ BALIKÇI LİMANI'NDA DEV DALGALARIN MENDİREKLERİ AŞARAK LİMANA ULAŞMASI SONUCU ÇOK SAYIDAKİ KÜÇÜK BALIKÇI TEKNESİ ZARAR GÖRMÜŞTÜ