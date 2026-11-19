Toplantı ve katılımcılar:

Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya destek için Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Toplantı sonrasında katılımcılar, görüşmelerin ardından kamuoyuna yönelik ortak bir açıklama yaptı.

Ortak basın toplantısına katılanlar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Jared Kushner ile Steve Witkoff yer aldı.

Ortak basın açıklaması:

Toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın açıklaması, katılımcıların bir araya gelmesinin ardından gerçekleştirildi ve açıklama ortak olarak kamuoyuna sunuldu.

Toplantının odağı:

Berlin'deki buluşma, koalisyonun Ukrayna'ya destek amacı doğrultusunda gerçekleştirildi; toplantı ve ardından yapılan ortak açıklama, bu çerçevede düzenlendi.

Gönüllüler Koalisyonu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'deki toplantısı sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi.