Fener mahallesinde sağlık için spor çağrısı

Fener Mahallesi'nde hareket ve sağlık buluşması

Rize'de Sağlık Bakanlığı'nın Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında düzenlenen spor etkinliğinde mahalle sakinleri bir araya geldi. Organizasyon, Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Rize Belediyesi Fener Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve antrenörler eşliğinde uygulamalı egzersizler yapıldı.

Programın amacı ve katılım:

Etkinliğin temel hedefi, mahalle sakinlerinin günlük fiziksel aktivitelerini artırmak ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekmekti. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Naciye Hatinoğlu program hakkında bilgi verirken, "Sağlık Bakanlığımızın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik programlarımız var. Bu program kapsamında da bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte belediyemizin Fener tesisinde halkla bir araya gelerek fiziksel aktivitelere dikkat çekmek ve hareket önemi için bir program düzenledik. Unutmayalım ki sağlıklı yaşamın ilk adımı hareket etmektir. Herkesi daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antrenörlerin rolü ve saha uygulaması:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Nurcan Emniyet de etkinlikte mahalle sakinlerine spor yaptırdıklarını belirterek, "Bugün burada Rize İl Sağlık Müdürlüğüyle 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında gelen bütün üyelerimize, mahalledeki bütün mahalle sakinlerine spor yaptırdık. Bu proje kapsamındaki hedef aslında birçok mahallede, birçok yerde bu sosyal aktivite olarak fiziksel hareketleri ön plana çıkararak sağlığımızı korumak" dedi. Antrenörler katılımcıları ısınma, nefes ve temel esneme hareketleriyle yönlendirerek herkesin seviyesine uygun bir program sundu.

Katılımcıların görüşleri de etkinliğin etkisini ortaya koydu. Programa katılan Emel Aşlamacı projenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "İki sene oldu Rize'ye taşınalı. İstanbul'dan buraya taşındık, buraya yerleştik. Burada hayat var diyorum. Burada sporun her dalını yapıyoruz, özellikle Nurcan hocamız sayesinde. Çok mutluyuz, yaşasın spor diyoruz" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

Etkinlik, mahalle düzeyinde fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Düzenleyen birimler, benzer programların diğer mahallelerde de desteklenmesi hedefini vurguladı ve vatandaşları düzenli hareket etmeye çağırdı.

Rize'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenlendi