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Elazığ'da sağlık hizmetleri verimlilik ve memnuniyet odağıyla değerlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Ruh Sağlığı ve Ağız ve Diş Hastaneleri hizmetleri ile mali sürdürülebilirlik, verimlilik ve memnuniyet değerlendirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'da sağlık hizmetleri verimlilik ve memnuniyet odağıyla değerlendirildi

Elazığ'da sağlıkta izleme ve değerlendirme sistemi toplantısı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık ederken, hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve idareciler katıldı.

Toplantının katılımcı profili ve gündemi

Katılımcılar, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin sağladığı veri ve analiz araçları üzerinden kurumların performansını inceledi. Görüşmeler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve raporlamanın etkin şekilde kullanılmasına odaklandı.

Değerlendirme alanları ve hedeflenen adımlar

Toplantıda hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti ölçümleri öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Sistem verileri yoluyla yapılan analizlerin, eksik alanların tespit edilmesi ve iyileştirme planlarının oluşturulması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Sonuç olarak, değerlendirme sürecinin sağlık kurumlarının performans yönetimine katkı sağlayacağı ve izleme mekanizmalarının düzenli işletilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılar, elde edilen bulguların sahadaki uygulamalara aktarılması konusunda mutabık kaldı.

ELAZIĞ’DA SAĞLIKTA İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

ELAZIĞ’DA SAĞLIKTA İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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