Dörtyol'da toprakla buluşan fidanlar geleceğe nefes oldu

Programın detayları:

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla yoğun katılıma sahne oldu. Fidanlar, kent sakinleri ve protokol temsilcilerinin ortak çalışmasıyla toprakla buluştu; etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar ve organizasyon:

Programa Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Dörtyol Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Öğrenciler, veliler ve vatandaşların yoğun ilgisi, organizasyonun yerel düzeyde geniş yankı bulduğunu gösterdi. Etkinlik, Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince planlandı ve uygulandı.

Çocuklara yönelik etkinlikler:

Etkinlik alanında çocuklara yönelik küçük oyunlar ve ikramlar hazırlandı; rüzgar gülleri, pamuk şeker, meyve suyu ve kek dağıtıldı. Bu uygulamalar hem fidan dikimini keyifli hale getirdi hem de doğa sevgisini pekiştirmeye hizmet etti. Katılımcılar, etkinlik boyunca çevre bilinci ve ağaçlandırmanın önemi konusunda bilgilendirildi.

Etkisinin önemi:

Program, kısa vadede ağaç sayısına katkı sağlarken uzun vadede toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yerel yönetim ve sivil katılımın bir araya gelmesiyle gerçekleşen etkinlik, doğayı korumanın ve geleceğe daha yeşil bir miras bırakmanın önemini bir kez daha vurguladı.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN FİDAN DİKİM PROGRAMI, YOĞUN KATILIM VE RENKLİ GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" SLOGANIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.