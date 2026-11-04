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Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Fethiye'de 4. Uluslararası Film Festivali korteji, Özgecan Anıtı'ndan Beşkaza Meydanı'na kadar süren müzikli yürüyüş ve etkinliklerle renklendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Fethiye’de sinema coşkusu sahaya taştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, kent merkezinde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Yürüyüş, Özgecan Anıtı önünden başlayıp Beşkaza Meydanı’nda sona erdi ve festivalin açılış coşkusunu sokaklara taşıdı.

Kortej ve meydan etkinlikleri:

Fethiye Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan kortejde balonlar ve müzik yürüyüşe renk kattı. Katılımcılar ve çevredeki vatandaşlar kortej boyunca müziklere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Beşkaza Meydanı’nda ise bando performansları, dans gösterileri ve kısa etkinliklerle festival açılışı kutlandı; ortaya çıkan sahneler izleyenlerin ilgisini çekti.

Festival programı ve sinema odaklı etkinlikler:

Festival süresince planlanan film gösterimleri, belgeseller, söyleşiler ve fotoğraf sergileri sinemaseverlerle buluşacak. Program, katılımcılara farklı deneyimler sunacak şekilde tasarlandı ve şehirde birkaç gün boyunca sanat ve sinema hayatın merkezine taşınacak. Etkinlikler, hem yerel halka hem de ziyaretçilere yönelik geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Festivalin korteji, yerel kurumların ve halkın desteğiyle gerçekleşirken, ilerleyen günlerdeki gösterimler ve söyleşilerle Fethiye’nin kültür takviminde önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

4. ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ KORTEJİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

4. ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ KORTEJİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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