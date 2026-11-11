Fener mahallesinde hareket vurgusu: mahalle sakinleri sporla buluştu

etkinlikte neler yapıldı:

Rize’de Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında, Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Fener Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde spor etkinliği düzenlendi. Etkinlikte mahalle sakinleri antrenörler eşliğinde grup egzersizleri yaptı ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

hedef ve iş birliği:

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Naciye Hatinoğlu, programın amacını şöyle anlattı: 'Sağlık Bakanlığımızın ’Mahallemde Hareket Var’ projesi kapsamında vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik programlarımız var. Bu program kapsamında da bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte belediyemizin Fener tesisinde halkla bir araya gelerek. fiziksel aktivitelere dikkat çekmek ve hareket önemi için bir program düzenledik. Unutmayalım ki sağlıklı yaşamın ilk adımı hareket etmektir. Herkesi daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye davet ediyoruz'

eğitmen ve katılımcı görüşleri:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Nurcan Emniyet etkinlikle ilgili, 'Bugün burada Rize İl Sağlık Müdürlüğüyle ’Mahallemde Hareket Var’ projesi kapsamında gelen bütün üyelerimize, mahalledeki bütün mahalle sakinlerine spor yaptırdık. Bu proje kapsamındaki hedef aslında birçok mahallede, birçok yerde bu sosyal aktivite olarak fiziksel hareketleri ön plana çıkararak sağlığımızı korumak' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Emel Aşlamacı ise projeyi överek, 'İki sene oldu Rize’ye taşınalı. İstanbul’dan buraya taşındık, buraya yerleştik. Burada hayat var diyorum. Burada sporun her dalını yapıyoruz özellikle Nurcan hocamız sayesinde. Çok mutluyuz, yaşasın spor diyoruz' dedi.

Yetkililer, benzer programların farklı mahallelerde de sürdürüleceğini belirterek, toplumsal sağlık için hareket çağrısını yineledi.

"MAHALLEMDE HAREKET VAR" PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MAHALLE SAKİNLERİ, SAĞLIKLI VE HAREKETLİ BİR YAŞAMA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE SPOR YAPTI.