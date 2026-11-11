Köşk gençlik merkezinde fidanlarla başlayan gelecek yolculuğu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Köşk Kaymakamlığı ve ilçe kurum müdürlükleri "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla bir dikim etkinliği düzenledi. Etkinlik Köşk Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi ve yüzlerce çam fidanı toprakla buluştu.

etkinliğe katılanlar ve uygulama:

Programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile okulların yönetim kadroları ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, öğrencilere fidan dikimi uygulamalarını gösterip birlikte fidanları dikti.

Kaymakam Hasan Taş, öğrencilerle birlikte fidan dikerek dikilen fidanlara can suyu verdi ve dikim tekniklerinin inceliklerini paylaştı. Etkinlik boyunca iş birliği ve eğitim vurgusu ön plandaydı.

yerel etkiler ve hedefler:

Etkinlikte Köşk'te dikilen yüzlerce çam fidanının yanı sıra, Aydın genelinde 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağı duyuruldu. Her yıl düzenlenen kampanyalar, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" gibi sloganlarla hem katılımcı bilincini artırmayı hem de yerel yeşil alanları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fidan dikimi, hem çevresel faydalar hem de toplumsal farkındalık açısından ilçe düzeyinde ilgi çekti; öğrencilerin etkin katılımı geleceğe yönelik bir bilinçlendirme adımı olarak değerlendirildi.

Etkinlik, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu ve dikilen fidanların izlenmesi için yerel düzeyde koordinasyonun süreceği bildirildi.

KÖŞK'TE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU