Çerçioğlu COP31 liderler zirvesinde kadın liderliğinde dirençli şehirleri anlattı

Çerçioğlu COP31 liderler zirvesinde yer aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında kentini temsilen programa katıldı. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Kadın liderliğinde yükselen dirençli şehirler:

Başkan Çerçioğlu, programda yer alan "Kadın Liderliğinde Yükselen Dirençli Şehirler" panelinde Aydın’ın uygulamalarını ve deneyimlerini aktardı. Panelde, şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede dayanıklılığını artırmanın kadınların liderliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı.

Geleceğe dönük taahhüt ve vizyon:

Çerçioğlu, panel sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İklim değişikliğinin etkilerine karşı, doğayla uyum içerisinde, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa ederken, kadın gücüyle bu dönüşümün merkezinde yer almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yeşille bütünleşen, iklim değişikliğine uyumlu ve yarına umut taşıyan ekolojik yaşam alanları oluşturmak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız."

Çerçioğlu’nun katılımı, yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünü ve kadın liderliğinin önemini ulusal düzeyde tekrar gündeme taşıdı. Aydın’da sürdürülen projeler ve uygulanabilir kent stratejileri, panelde örnek teşkil eden başlıca konular arasında yer aldı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, COP31 LİDERLER ZİRVESİ’NE KATILDI