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Park halindeki kamyonu çekiciyle çalıp hurdacıya satma girişimi kamerada

Hatay'da arızalı olduğu için park edilen hafriyat kamyonunu çekiciyle çalıp hurdacıya satmaya çalışan, 24 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki kamyonu çekiciyle çalıp hurdacıya satma girişimi kamerada

Park halindeki kamyonun çalınması ve hızlı müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde elektrik aksamında arıza bulunan hafriyat kamyonu, sahibi tarafından tamir edilmek üzere boş bir araziye park edildi. Ertesi gün kamyonun yerinde olmadığı fark edilince araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayın ortaya çıkması:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve diğer delilleri inceleyerek hırsızlık şüphelisinin A.Y. olduğunu tespit etti. Soruşturma sırasında zanlının 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi ve izler Antakya Sanayi bölgesine yöneldi.

Güvenlik kamerası kaydı:

Kayıtlarda zanlının internet üzerinden bulduğu bir çekici ile kamyonu sökmeden, yükleyip taşıdığı anlar yer aldı. Görüntülerde çekiciye yüklenen kamyonun taşınma ve hurdaya götürülme girişimi net şekilde görülüyor.

Soruşturma ve yakalama:

Polis ekipleri, çekiciyle kamyonu taşıyan zanlıyı Antakya Sanayi içinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kamyon ise sahibine teslim edildi.

Olayda dikkat çeken ayrıntı, hurdacının araçla ilgili belge talep etmesi oldu. Bu talep sayesinde zanlının aracı parçalatamadan yakalandığı ortaya çıktı; belgeleri sorulan hurdacı şüphelenip durumu yetkililere bildirdi.

Olayın kayda geçen görüntüleri, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve vatandaş-hurdacı iletişiminin hırsızlık vakalarında belirleyici olabileceğini gösterdi. Yetkililer, şüphelinin önceki suç kayıtları nedeniyle yürütülen geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HATAY’DA ELEKTRİK AKSAMINDA YAŞANAN ARIZA SONRASI TAMİR EDİLMEK ÜZERE PARK EDİLEN HAFRİYAT...

HATAY’DA ELEKTRİK AKSAMINDA YAŞANAN ARIZA SONRASI TAMİR EDİLMEK ÜZERE PARK EDİLEN HAFRİYAT KAMYONUNU ÇEKİCİYLE ÇALIP, HURDACIYA SATMAYA ÇALIŞAN 24 SUÇ KAYDI BULUNAN HIRSIZ KAMYONU SATAMADAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI. HIRSIZIN KAMYONU ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALDIĞI ANLARSA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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