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Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya'da iletişimi güçlendirecek nokta açtı

HBB, Antakya Vali Ürgen Alanı'nda yeni iletişim noktası açtı; talepler kayıt altına alınacak, ziyaretçilere kent tanıtımı yapılacak ve çevre dostu uygulamalar kullanılacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya'da iletişimi güçlendirecek nokta açtı

HBB iletişim noktası Antakya'da hizmete girdi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerinin ilgili birimlere daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla iletişim noktalarının sayısını artırıyor. İskenderun Anıt Alanı'ndaki uygulamanın ardından Antakya Vali Ürgen Alanı'nda da yeni bir iletişim noktası hizmete aldı.

başvuru kaydı ve kent tanıtımı:

İletişim noktalarında vatandaşların talepleri kayıt altına alınıyor ve ilgili belediye birimlerine iletiliyor. Bu sistem sayesinde başvuruların takibi kolaylaşırken taleplerin değerlendirilip sonuçlandırılması hedefleniyor. Noktalar aynı zamanda kenti ziyaret edenlere Hatay'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgilendirme yapıyor ve HBB'nin kent genelindeki hizmetleri hakkında bilgi veriyor.

erişilebilirlik ve çevre dostu uygulamalar:

Vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için iletişim noktalarında engelli rampaları bulunuyor. Ayrıca alanların enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılayan güneş enerjisi sistemi ve yağmur suyunun toplanmasına yönelik sistem gibi çevre dostu uygulamalar yer alıyor. Bu düzenlemeler, hizmet sunumunu hem erişilebilir hem de sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

HBB yetkilileri, iletişim noktalarının vatandaş taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasında ve hizmet kalitesinin artırılmasında önemli rol oynadığını belirtiyor. Vatandaşlar ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini iletişim noktalarına ek olarak "Alo 153 Beyaz Masa" çağrı merkezi üzerinden de iletebilecek.

HBB TARAFINDAN ANTAKYA VALİ ÜRGEN ALANI’NDA OLUŞTURULAN İLETİŞİM NOKTASI HİZMETE AÇILDI.

HBB TARAFINDAN ANTAKYA VALİ ÜRGEN ALANI’NDA OLUŞTURULAN İLETİŞİM NOKTASI HİZMETE AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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