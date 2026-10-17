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Kızılcahamam'da ayı çöp konteynerini itip otomobile çarptı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir ayı, çöp konteynerini yokuştan iterek bir otomobile çarptı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Kızılcahamam'da ayı çöp konteynerini itip otomobile çarptı

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir sitede, ormanlık alandan merkeze inen bir ayı çöp konteynerini karıştırdı. Görüntülere göre ayı, konteyneri yokuştan aşağı iterek kontrolünü kaybetti ve konteyner bir otomobile çarparak durdu.

Görüntüler ve sonrası:

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında ayının konteyneri fırlattıktan sonra hızla ormanlık alana kaçtığı görülüyor. Olay yerindeki hasar ve aracın durumu görüntülerde net şekilde izlenebiliyor.

Ankara’da bir ayı çöp konteynerini arabaya böyle itti

Ankara’da bir ayı çöp konteynerini arabaya böyle itti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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