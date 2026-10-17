Kızılcahamam'da ayı çöp konteynerini itip otomobile çarptı

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir sitede, ormanlık alandan merkeze inen bir ayı çöp konteynerini karıştırdı. Görüntülere göre ayı, konteyneri yokuştan aşağı iterek kontrolünü kaybetti ve konteyner bir otomobile çarparak durdu.

Görüntüler ve sonrası:

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında ayının konteyneri fırlattıktan sonra hızla ormanlık alana kaçtığı görülüyor. Olay yerindeki hasar ve aracın durumu görüntülerde net şekilde izlenebiliyor.

Ankara’da bir ayı çöp konteynerini arabaya böyle itti