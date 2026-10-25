Fenerbahçe Karşıyaka deplasmanında farklı kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu.
maçın gidişatı:
Fenerbahçe maç boyunca üstün oynadı; 1. Periyot 16-25, Devre 36-49 ve 3. Periyot 50-74 şeklinde ilerleyerek son düdüğe kadar kontrolü elinde tuttu. Mücadele sonunda fark 25 sayıya ulaştı.
kadrolar ve skor dağılımı:
Salon: Mustafa Kemal Atatürk. Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon.
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 8, Markel Starks, Ishmael El-Amin 22, Rashard Kelly 5, Hakan Sayılı 4, Kendall Munson 2, Yavuz Gültekin 12, Steven Enoch 13, Yakuba Ouattara 4. Başantrenör: Nenad Markovic.
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 8, Trent Forrest 10, Braxton Key 7, Shavon Shields 10, Ignas Sargiunas 22, Shane Larkin, Marcus Bingham Jr. 3, Talen Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Chris Silva 4. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.
Fenerbahçe'nin dengeli skor katkıları ve hücum etkinliği, Karşıyaka'nın evindeki direncini aşmasına yol açtı.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE FENERBAHÇE’YE 72-97 MAĞLUP OLDU.
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