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Storck, duran top zaafını eleştirdi: böyle goller bize yakışmadı

Bernd Storck, Konyaspor deplasmanında 2-0'lık yenilgide duran toplardan yenen golleri ve ilk yarıdaki oyuncu kayıplarını eleştirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Storck, duran top zaafını eleştirdi: böyle goller bize yakışmadı

Gençlerbirliği teknik direktörü Bernd Storck'in maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenildi. Maçın ardından konuşan teknik direktör Bernd Storck, özellikle duran toplardan yenen goller ve maç içindeki organizasyon kaybına vurgu yaptı.

maçın genel görünümü ve oyuncu kayıpları:

Storck, rakibin hem topla hem topsuz iyi oynadığını belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı çok zor bir maç yaptık. Hem topla hem topsuz gerçekten rakibimiz iyi oyun çıkardı." dedi. Ayrıca ilk yarıda önemli iki oyuncumuzu kaybetmemiz nedeniyle organizasyonun etkilendiğini söyledi. Bu durumun defansif ve orta saha dengesini bozduğunu, ileri hattın topu taşıyamadığını anlattı.

duran top savunması ve hücumdaki etkisizlik:

Teknik direktör, oyuna dair en can acıtıcı noktanın iki kornerden ve duran toplardan yenen iki gol olduğunu vurguladı: "Herkesin ceza sahası içinde adamı vardı ve bizim bu golün bu gollerin olmasını engellememiz gerekiyordu. Bu basit goller bize yakışmadı." Öte yandan kalecinin bazı pozisyonlarda iyi işler yaptığını, duran top dışındaki ataklarda rakibin şanslar yakaladığını da ifade etti. Hücum hattında ise tek ciddi fırsatın Pedro ile geldiğini ve bunun değerlendirilmediğini ekledi.

Storck'ün değerlendirmesi, takımın özellikle duran top organizasyonu üzerinde çalışması gerektiğini gösteriyor. Maçın analizinde öne çıkan savunma zaafları ve ileri uç üretkenliğinin artırılması, teknik heyetin öncelikleri arasında yer alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, &quot;BÖYLE BASİT GOLLER BİZİM TAKIMIMIZA YAKIŞMADI&quot;...

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, "BÖYLE BASİT GOLLER BİZİM TAKIMIMIZA YAKIŞMADI" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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