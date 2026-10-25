Osman Özköylü: mağlubiyet moralimizi yıkmaz, hedef play-off

maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’de Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü sahadaki performansı ve takımın genel gidişatını değerlendirdi.

performans ve maç analizi:

Özköylü, maç boyunca takımının üstün bir oyun sergilediğini vurguladı. "Bugün gerçekten çok üzücü bir sonuç aldık. Oynadığımız oyunun, yaptığımız mücadelenin ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığı kesinlikle bu olmamalıydı" sözleriyle başlayan değerlendirmesinde, topa sahip olma, atak organizasyonları ve ceza sahasına çok sayıda girme gibi olumlu noktaları öne çıkardı.

Teknik adam, Bodrum FK'nın gollerini hızlı hücumlardan, takımın kaptırdığı toplar sonrası bulduğunu belirtti. Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliklerin sonucu belirlediğini söyleyen Özköylü, "Bugün çok iyi bir oyun oynadık. Bu mücadele, bu performans gerçekten Süper Lig performansıydı. Belki de çok daha üstündeydi" ifadelerini kullandı.

takımın gelişimi ve oyuncuların durumu:

Maç sonucunun moral bozucu olduğunu kabul eden Özköylü, buna rağmen oyuncularının gösterdiği gelişimden memnuniyet duyduğunu belirtti. "Biz bugün maçı kaybetmiş olabiliriz ama bu oyunla çok şey kazandık. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi ve geldikleri günden beri oyunda değişim hedeflediklerini hatırlattı.

Teknik direktör özellikle final paslarındaki zaaflara dikkat çekti; ilk yarının "zaten 3-4 sıfır bitmesi gerektiğini" sözleriyle özetledi. Ayrıca genç oyuncu Mevlüt'ü örnek göstererek, "Mevlüt genç bir oyuncu, hata yapa yapa daha iyi olacak. Bugün de takımımıza önemli katkı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

gelecek planı ve taraftara çağrı:

Özköylü, takımın hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ve play-off yarışında güçlü adaylardan biri olmak istediklerini vurguladı: "Biz bu ligde play-off’un en güçlü adaylarından bir tanesi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." Yenilgiden ders çıkaracaklarını, kazandıklarında ise eksikleri görüp üzerine koyacaklarını ekledi.

Antalya halkına ve taraftarlara seslenen teknik direktör, stadın dolması gerektiğinin altını çizdi: "Kocaman stat ama küçücük bir izleyici topluluğu. Bu yeterli değil. Lütfen bu takıma güvenin." Özköylü, birlik çağrısı yaparak kırgınlıkların geride bırakılmasını, takımın zor günlerinde daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Basın toplantısını özetleyen Özköylü son olarak, "Kim inanır, kim güvenir bilmiyorum ama ben oyuncularıma güveniyorum. Bu takım kimse inanmasa da başarılı olacak" diyerek oyuncularına olan inancını ve kulübün hedeflerine ulaşma kararlılığını yineledi.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ