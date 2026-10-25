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Yüksel Sarıçiçek astana'da finale çıktı, hedef 2027'de kemer

Astana'da 2026 Dünya Büyükler Şampiyonası'nda grekoromen 82 kiloda gümüşe uzanan Yüksel Sarıçiçek, 2027'de kemeri hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yüksel Sarıçiçek astana'da finale çıktı, hedef 2027'de kemer

Yüksel Sarıçiçek astana'da dünya ikincisi oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazandı. Final müsabakasında İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşan Sarıçiçek, karşılaşmayı 7-1 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.

Yol finaline:

Sarıçiçek, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk kez mücadele ederken turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. İkinci turda Çinli Halishan Bahejiang7-5 yenen milli güreşçi, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad10-2 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Kırgız sporcu ve iki kez dünya şampiyonu olan Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek finale çıktı.

Finalde ise İranlı rakibi üstün performansıyla öne geçti ve üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Sarıçiçek'in dünya şampiyonalarında gösterdiği performans, genç sporcunun uluslararası tecrübesini hızla artırdığını gösterdi.

Gelecek hedefler:

Ödül töreni sonrası basın mensuplarına konuşan Yüksel Sarıçiçek, "Son 2 dakikaya kadar her şey umduğumuz, planladığımız gibi gidiyordu. Nasipten öte yol yok. Bunu hepimiz de biliyoruz. Acemilik yaptım. Son aşamayı bir türlü yapamadım. Öndeyken puan almaya giderken kendim verdim. Daha bitmiş bir şey yok, kemeri ülkeme getireceğim. 2027 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat için seçmeler başlıyor. Tabii ki herkesin olimpiyat hayali vardır, benim de öyle. Seneye Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

Bu sözler, Sarıçiçek'in kısa vadeli hedefinin 2027 Dünya Şampiyonası'nda daha üst bir başarı elde ederek olimpiyat kota sürecinde iddialı bir konuma gelmek olduğunu ortaya koyuyor. Turnuvadaki maç skorları ve elde edilen gümüş madalya, milli güreşçinin ilerleyen dönemde izlenmesi gereken isimlerden biri olduğunu doğruluyor.

Öne çıkan sonuçlar: Final: 7-1 (Farokhisenjani - Sarıçiçek). Çeyrek final: 10-2 (Sarıçiçek teknik üstünlük). Yarı final: 6-0 (Sarıçiçek).

KAZAKİSTAN&#039;DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI&#039;NDA GREKOROMEN STİL 82 KİLODA...

KAZAKİSTAN'DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA GREKOROMEN STİL 82 KİLODA MÜCADELE EDEN MİLLİ GÜREŞÇİ YÜKSEL SARIÇİÇEK, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI. ÖDÜL TÖRENİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN SARIÇİÇEK, "DAHA BİTMİŞ BİR ŞEY YOK, KEMERİ ÜLKEME GETİRECEĞİM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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