Bir istifa ve gerekçe: Çuhadar, Özdağ’ın Özcan açıklamasına tepki gösterdi

Zafer Partisi Bolu il başkanı Serdar Çuhadar istifa etti

Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Serdar Çuhadar, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın Tanju Özcan’a yönelik açıklamalarına tepki göstererek görevinden ve parti üyeliğinden ayrıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Çuhadar, kararını partinin değerleri ve kendi ilkeleri bağlamında gerekçelendirdi.

Çuhadar’ın istifa gerekçeleri:

Çuhadar, açıklamasında görev süresince zor koşullar altında ilkeli bir tavır sergilemeye çalıştığını vurguladı. Açıklamada, "Görev aldığım süre boyunca, birlikte yol yürüdüğüm yönetim ve üyelerimle birlikte, siyaset arenasında temsil ettiğim parti adına zor şartlar altında ilkeli bir duruş sergileme gayreti gösterdim. Asla popülist rüzgarlara göre savrulan kavak ağacı misali olmadım" ifadelerine yer verildi.

İstifa gerekçesi olarak ayrıca Tanju Özcan hakkındaki iddialar ve yargı süreçleri öne çıkarıldı. Çuhadar, Özcan’ın özel hayatına ilişkin iddialar ile beraber, destekçileri tarafından yapılan itiraflara dikkat çekti ve bunun kamu kaynaklarının kötüye kullanımı iddialarıyla ilişkilendirildiğini belirtti.

İddialar, parti içi görüş ayrılığına dönüştü:

Çuhadar açıklamasında, "Tanju Özcan’ın toplum vicdanını ve aile değerlerimizi yaralayan gayriahlaki ilişkilerini, bizzat kendi mahkeme itirafları ve ifadeleriyle tüm kamuoyu öğrenmiştir. Yine bizzat yardımcılarının ve kendi atadığı birinci derece yetkililerin itiraflarıyla milyonlarca liralık kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için kullandıkları alenen ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Çuhadar, Ümit Özdağ’ın Özcan karşısındaki tutumunu eleştirerek kişisel görüşlerinin dikkate alınmadığını savundu: "Bolu’nun geleceğini çalan bu ekibin sorumlusu olan tutuklu bir belediye başkanının, il başkanlığı görevini yaptığım siyasi partinin genel başkanı tarafından her ne maksatla olursa olsun ısrarla makbul kabul edilmesi... ve bu konudaki net görüşlerimin nazarı dikkate alınmaması, şahsım için hiçbir biçimde kabul edilemez bir hal almıştır." Bu gerekçelerle Çuhadar, Zafer Partisi Bolu İl Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna bildirdi.

Parti yönetimi ve bölgede etkileri konusunda henüz resmi bir karşılık gelmedi. Çuhadar’ın istifası, Zafer Partisi içinde Özdağ’ın yaklaşımına yönelik farklı seslerin olduğuna dair tartışmaları alevlendirecek nitelikte.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN ÜMİT ÖZDAĞ VE BOLU İL BAŞKANI SERDAR ÇUHADAR