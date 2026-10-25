Konyaspor'da Palut: cesur oyun ve agresif mücadele şart

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, maçın öncesindeki tabloya vurgu yaparak, "Çok kötü bir tabloyla çıktık bu maça ve mutlaka bir reaksiyon vermemiz gerekirdi" dedi. Palut, takımın hem mücadele hem de denge açısından olumlu bir dönüş gösterdiğini belirtti.

ofansif beklentiler ve savunma dengesinin önemi:

Palut, geçmiş haftalarda oyunun dengeli olduğuna dikkat çekerek, artık ofansif üretim ve gol pozisyonu açısından takımın daha aktif olması gerektiğini ifade etti. "Biraz daha ofansif yönü kuvvetli oyuncular daha çok sahadaydı. Ofansif bir artı bekliyordum ama bunu sağlarken de defansif olarak pozisyon vermememiz gerekiyordu" sözleriyle hücum ve savunma arasındaki dengeye verdiği önemi özetledi. Teknik adam, maç boyunca çok fazla pozisyon vermediklerini vurguladı.

kritik anlar:

Maçta yaşanan dönüm noktalarından biri olarak Palut, karşılaşmada verilen penaltıyı işaret etti. "Penaltı inanılmaz bir kırılma anıydı" diyen Palut, skoru 2-0 iken rakibin geri dönüş şansının hâlâ bulunduğunu; son 15 dakikada üzerlerindeki "kazanamama baskısı"nın ek yük getirebileceğini söyledi. Bu anlarda kalecinin müdahalesinin belirleyici olduğunu belirterek, Bahadır'ın kurtarışına dikkat çekti.

genel değerlendirme ve ileriye dönük mesaj:

Palut, genel performansı olumlu bulduğunu ve takımın aradığı reaksiyonları sahada gördüğünü ifade etti. Maç sonucunun da önemli olduğunu vurgulayarak, "Evet 2-0 kazandık" tespitinde bulundu ve duran toptan goller olsa da takımın müsait pozisyonlar yakaladığını belirtti. Son sözlerinde ise takımın rotasını netleştirdi: "İyi sonuçlara, cesur oyuna, daha agresif bir mücadeleye devam etmemiz lazım ki çok ekside olduğumuz pozisyondan kendimizi çıkaralım."

Palut'un açıklamaları, Konyaspor yönetiminin ve taraftarın beklentileriyle paralel bir mesaj veriyor; öncelik hem üretkenlik hem de mental dayanıklılık. Teknik ekip için şimdi esas sınav, bu kazanımı sürdürülebilir performansa dönüştürmek olacak.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA ALINAN GALİBİYETİN ARDINDAN, "İYİ SONUÇLARA, CESUR OYUNA, DAHA AGRESİF BİR MÜCADELEYE DEVAM ETMEMİZ LAZIM Kİ ÇOK EKSİDE OLDUĞUMUZ POZİSYONDAN KENDİMİZİ ÇIKARALIM" DEDİ.