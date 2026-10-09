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Fenerbahçe Rize'de seriyi sürdürme peşinde

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Süper Lig 7. haftasında Rize deplasmanında seriyi sürdürme ve Asensio ile Vedat Muriqi’den verim bekliyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Rize'de seriyi sürdürme peşinde

maç öncesi:

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip ligdeki bu buluşmayla birlikte toplam 49. randevu'ya ulaşacak.

ligde son durum:

Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise aynı puana sahip; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle averajla 9. sırada bulunuyor.

randevu ve tarihçe:

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında lig tarihinde daha önce oynanan 48 müsabakada Kanarya 32 galibiyet aldı, Rizespor 7 kez sahadan üstün ayrıldı ve 9 maç berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin fileleri 112 kez havalanırken, Rizespor 47 gol kaydetti. Geçen sezon Rize'de oynanan maç Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sona ermiş, Kadıköy'deki buluşma ise 2-2 bitmişti.

fenerbahçe'nin rize karnesi:

Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisine karşı uzunca bir galibiyet serisi yakalamıştı; bu serinin bir bölümü bu sezon öncesi 12 maça kadar çıkmıştı. Rize deplasmanında ise sarı-lacivertliler son 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu dönemde rakip fileleri 23 kez sarstılar. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi en son Eylül 2018'de 3-0 yenmişti.

kadro ve eksikler:

Sarı-lacivertlerde tedavisi süren Mert Müldür forma giyemeyecek. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen ve milli arada cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması bekleniyor.

Marco Asensio, ligin 2. haftasında Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecini tamamladı ve milli arada oynanan hazırlık maçında forma giymişti. Teknik direktör İsmail Kartal, Asensio'yu Rize'de 11'de görevlendireceklerini açıkladı.

Vedat Muriqi, bu sezon takımın en golcüsü konumunda. Kosovalı forvetin hesabında 6 gol bulunuyor; son lig maçında Eyüpspor karşısında 4 gol atarak dikkat çekti. Yaklaşık 7 yıl sonra Rize'de Fenerbahçe formasıyla sahada olacak olan Muriqi, eski takımına karşı bir kez daha mücadele edecek.

deplasman performansı ve hakem ataması:

Fenerbahçe bu sezon dış sahada Süper Lig'de üç maça çıktı; Gençlerbirliği'ne mağlup olurken, Samsunspor'u yendi ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ise deplasmanda toplam 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcıları Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar olurken, dördüncü hakem Melih Aldemir olarak belirlendi.

Her iki takım için de kritik bir sınav niteliğindeki buluşma, puan tablosunu yakından ilgilendiriyor; Fenerbahçe, Asensio'nun dönüşü ve Muriqi'nin formuyla Rize'de üç puanı hedefliyor.

FENERBAHÇE, MİLLİ MAÇLAR İÇİN VERİLEN ARANIN ARDINDAN YARIN TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE ÇAYKUR...

FENERBAHÇE, MİLLİ MAÇLAR İÇİN VERİLEN ARANIN ARDINDAN YARIN TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR'A KONUK OLACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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