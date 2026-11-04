Fenerbahçe'den tarihi başlangıç: ilk grup galibiyeti Liverpool karşısında

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan üstün çıkan taraf oldu ve puanını 5'e yükseltti.

skor ve goller:

Maçta Fenerbahçe'nin gollerini; 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Karşılaşmanın skoru 3-2 olarak tamamlandı. Greenwood, bu sezonki gol sayısını arttırırken maçın son bölümünde 89. dakikada Oğuz Aydın'a yerini bıraktı ve tribünlerin alkışını aldı.

oyuncu katkıları ve değişiklikler:

24 yaşındaki sol bek Archie Brown, Lyon deplasmanındaki play-off performansının ardından Liverpool karşısında da ağları sarstı; Brown bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev alırken, Şampiyonlar Ligi eleme ve lig aşamalarında ayrı ayrı 4'er maçta forma giydi ve attığı üç golün tamamını Devler Ligi arenasında kaydetti.

Mason Greenwood, maçın 29. dakikasında kullanılan serbest vuruşta takımını dengeye getirerek kişisel formunu sürdürdü; bu sezon toplam golleri içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki katkıları da öne çıkıyor. Yedek başlayan Vedat Muriqi ise 63. dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna girip 79. dakikada fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim oldu; Muriqi böylece bu sezonki gol sayısını artırdı.

tarihi bağlam:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında yer aldıktan sonra ilk galibiyetini almış oldu; sarı-lacivertliler Devler Ligi'nde en son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti. Kulübün uzun süredir beklediği bu başarı, tarihteki yerini yeniden hatırlattı.

kuyt ve kulüpler arası istatistikler:

Karşılaşmada teknik direktör Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde efsaneleştiği Liverpool'a rakip oldu ve takımına galibiyeti yaşattı. Kuyt, 2006-2012 yılları arasında Liverpool formasıyla 285 maçta oynamış, 71 gol ve 40 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe, İngiltere takımlarına karşı tarihsel olarak etkin bir görüntü ortaya koydu; İngiltere temsilcileriyle 25 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında aldığı galibiyetle bu kulüplere karşıki galibiyet sayısını arttırdı. Bugüne kadar Manchester United, Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest, Newcastle United ve Liverpool ile oynayan Fenerbahçe, bu süreçte 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

liverpool'un istanbul karnesi:

İngiliz ekibi Liverpool, İstanbul'da Türk takımlarına karşı galibiyet alamamaya devam etti. Kırmızılar, Türkiye ekipleriyle İstanbul'da oynadıkları maçlarda istatistiğini geliştiremedi; genel olarak İstanbul'daki karşılaşmalarda 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik gibi bir tablo ortaya çıktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında moral bulurken, gruptaki iddiasını sürdürmek adına kritik bir galibiyet elde etti. Taraftar desteği ve oyuncu katkıları, sezonun geri kalanında sarı-lacivertlilerin motivasyonunu artıracak unsurlar olarak öne çıkıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİVERPOOL'U KONUK EDEN FENERBAHÇE, SAHADAN 3-2 GALİP AYRILIRKEN, LİG AŞAMASINDA İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ. KIRMIZILAR, İSTANBUL'DA TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAZANAMADI.