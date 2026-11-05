Ardahan'ın yükseklerinde kışın ilk izleri karla belirdi

yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı

Ardahan'da devam eden sağanak yağış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki değişim, özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek geçitlerde kendini hissettirdi ve bazı yayla yollarında beyaz örtü oluşmaya başladı.

Ilgar Dağı Geçidi ve çevresi:

Ilgar Dağı Geçidi mevkiinde başlayan kar yağışı, bölgeyi kış koşullarına hazırladı. Ilgar Dağı Geçidi ile Damal-Posof hattında görülen kar, bazı kesimlerde yol yüzeyinde kayganlığa neden oldu. Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşım planı olanların dikkatli olmalarını vurguladı.

ulaşım ve karla mücadele çalışmaları:

Damal-Posof-Türkgözü kara yolu güzergâhında Karayolları ekipleri, olası aksamalara karşı harekete geçti. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandığı belirtildi; ekiplerin önceliği, ana arterlerin açık tutulması ve sürücü güvenliğinin sağlanması olarak aktarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, hava sıcaklıklarının düşeceği ve yüksek kesimlerde buzlanma ile don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Bu kapsamda yetkililer, sürücüler ve vatandaşlara tedbirli olmaları, araçlarda kış lastiği veya zincir bulundurmaları ve zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı yollara çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde, bölge genelinde kış koşullarının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Yetkililer, gelişmelere göre ilave tedbirlerin alınacağını duyurdu ve vatandaşları resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

ARDAHAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)