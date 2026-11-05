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Muriqi: liverpool zaferi yeni dönemin habercisi olsun

Vedat Muriqi, Liverpool galibiyetinin Fenerbahçe için dönüm noktası olmasını umduğunu; Emre Belözoğlu'nun takım için doğru tercih olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 00:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muriqi: liverpool zaferi yeni dönemin habercisi olsun

Vedat Muriqi maç sonrası duygularını paylaştı

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Liverpool'u 3-2 yendikleri maçın ardından basının karşısına geçti. Muriqi, alınan sonucun kulüp için moral ve ivme kaynağı olması gerektiğini vurguladı.

maçın önemi:

Karşılaşmanın kendileri adına kritik bir eşik olduğuna inandığını söyleyen Muriqi, bu galibiyetin dönüm noktası olmasını diledi. Maç boyunca takım olarak gösterdikleri mücadeleyi övdü ve sezon sonuna kadar bu tempo ve ruhu korumalarının önemini vurguladı.

tribün ve atmosfer:

Tribünlerin performansa ciddi katkı sağladığını belirten Muriqi, maç gününün yağmurlu olmasına rağmen stadyumun tıklım tıklım dolduğunu ve taraftarların desteğinin kendileri için ayrı bir enerji kaynağı olduğunu aktardı. Taraftarlara canlı yayında teşekkür eden oyuncu, sahada izlenen oyunun seyircilerin beklediği Fenerbahçe profilini yansıttığını düşündüğünü söyledi.

Vedat Muriqi, 2008 Fenerbahçe - Chelsea maçını çocukken izlediğini hatırlatarak, 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü atmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti. Bu anın kişisel bir dönemeç olduğunu belirtti.

teknik direktör değerlendirmesi:

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Muriqi, Emre Hoca'yı kulübün bir efsanesi olarak nitelendirdi ve onun metodolojisi, analiz yeteneği ile iletişim kapasitesinin takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Muriqi, Emre Belözoğlu'nun bu süreç için en doğru tercih olduğunu söyledi ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda birlikte çalışacakları mesajını verdi.

Takımdaki eleştirilere de değinen oyuncu, Fenerbahçe gibi kulüplerde baskının doğal olduğunu kabul ettiğini, ancak eleştirilerin bazen sert olabildiğini kaydetti. Muriqi, hem destekleyenlere hem de eleştirenlere saygı duyduklarını, asıl odaklarının sahada verdikleri mücadeleyi sezon sonuna taşımak olduğunu aktardı.

Sonuç olarak Muriqi, Liverpool karşılaşmasının moral etkisinin büyük olduğunu, takımın sahip olduğu kadro kalitesiyle bu ivmeyi sürdürürlerse hedeflerine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Liverpool galibiyetinin kendileri adına dönüm...

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Liverpool galibiyetinin kendileri adına dönüm noktası olmasını umduğunu ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kendileri adına en iyi seçim olduğunu söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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