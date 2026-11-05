Kadıköy'de enerjiyle yazılan zafer: Dirk Kuyt hak ettik dedi

Dirk Kuyt'tan maç sonrası değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Kadıköy'de dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Dirk Kuyt duygularını ve maçın anahtar noktalarını anlattı.

Maç ve atmosferi:

Kuyt, futbolculuk döneminde Liverpool forması giymiş olmasının bu akşamı kendisi için özel kıldığını belirtti. Zor günlerden geçildiğini, ancak takımın birlik ve inanç içinde kalmayı seçtiğini söyledi. Kuşkusuz maçtaki en çarpıcı vurgu, hocanın sözleriyle özetlenebilir: 'Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda oluşturabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik.' Bu açıklama, maç boyunca sahada görülen disiplinli oyun planı ve tribün desteğinin bir sonucu olarak sunuldu.

Maçın dönüm noktaları ve oyuncu performansları:

Kuyt, iki kez geriye düşülmesine rağmen maçın bırakılmamasının takım ruhunu gösterdiğini vurguladı: 'İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etmeye devam etme sözü verdik.' Özellikle Muriqi için duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Lukaku'nun performansını 'harika bir iş' olarak niteledi. Bu ifadeler, hücum hattındaki katkının yanı sıra moral ve özgüvenin artışına işaret ediyor.

Teknik sorumlu ayrıca, bu sonuçla takım dinamiklerinin tesislere olumlu yansıyacağını belirtti ve Şampiyonlar Ligi özelinde de umutlu konuştu: 'Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum.' Ancak Kuyt ligdeki hedeflerin öncelikli olduğunu da hatırlattı; bu gecenin tadının çıkarılacağını ama hemen lig maçına hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Emre Belözoğlu ve teknik kadro tartışması:

Toplantıda teknik kadro ve devamlılık konusuna da değinen Kuyt, Emre Belözoğlu ile uzun süren dostluklarına atıfta bulundu. Maç öncesi Emre ile görüştüklerini, birbirlerini tebrik ettiklerini ve Emre'nin kendisine iyi dileklerini ilettiğini aktardı. Kulüp içindeki rolüyle ilgili sorulara net yanıt verdi: 'Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. İstediği sürece Emre de isterse kalmaya devam edeceğim.' Kuyt, kulübün çıkarına ne gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini belirterek Fenerbahçe sevgisini de ifade etti.

Kuyt'ın sözleri, hem maç esnasındaki taktik uygulanışının hem de kadro içindeki dayanışmanın altını çiziyor. Bu akşamki galibiyet, takım için moral ve idari açıdan yeni bir ivme oluşturma potansiyeli taşıyor; Kuyt, bu enerjinin sürdürülmesi halinde kulübün hem yerelde hem Avrupa'da üzerindeki hedeflere yaklaşabileceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool galibiyeti sonrası, "Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda oluşturabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi, hak ettik" dedi.