Iraola: kaybetmemizin nedeni rotasyon değil, bizi üzen goller yedik

maçın genel değerlendirmesi

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi. Iraola, maç boyunca hem olumlu anların hem de düzeltilmesi gereken savunma zaaflarının olduğunu vurguladı.

Teknik adam maçı kazanacaklarını düşünerek sahaya çıktıklarını ancak gelişmelerin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.

maçın dönüm noktaları:

Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik, iyi anlar oldu, gollerimiz oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi" ifadelerini kullandı. Özellikle 1-1 olduğu noktada ilk golde barajı iyi kuramadıklarını, son golde ise "Muriqi zıplamasıyla" doğru savunma kontrolü sağlanamadığını söyledi.

Bu bölümde teknik direktör, gollerde daha sıkı bir kontrol ve savunmada daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek basit hataların sonuç belirleyici olduğunu vurguladı.

rotasyon ve iletişim:

Forvet rotasyonuyla ilgili soruya yanıt veren Iraola, sistemin çalışacağına inandıklarını ancak yoğun maç takvimi nedeniyle 5-6-7 değişiklik yaptıklarını, oyuncuları ekonomik şekilde oynatmanın zor olduğunu söyledi. Rotasyonun kaybetmelerinin "asıl sebebi" olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti ve gollerin nasıl yendiklerinin asıl değerlendirme konusu olduğunu ifade etti.

Kadıköy'deki atmosferin saha içi iletişimi zorlaştırdığını da belirten Iraola, "Statta herhangi iletişim kuramadık; çok ses vardı. Herhangi talimat vermem için benim için de zordu. İletişimsizlikten kaynaklı sorunlar yaşadık" diyerek iletişim eksikliğinin maçın akışını etkilediğine dikkat çekti.

Genel olarak Iraola, maçtan çıkarılacak dersin savunmadaki basit hataların azaltılması ve gollerde daha iyi kontrol sağlanması olduğunu söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik iyi anlar oldu, gollerimiz oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi" dedi.