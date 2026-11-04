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Fenerbahçe motivasyonla döndü: Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u 3-2 yendi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u 3-2 yenerek geriden gelmenin ödülünü aldı ve grupta hayati üç puanı kazandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 23:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe motivasyonla döndü: Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u 3-2 yendi

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladığı Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti. Mücadele, her iki takımın da baskı kurduğu anlar ve dönüm noktası sayılabilecek gollerle geçti. Ev sahibi ekipte gol perdesini Mason Greenwood (dk. 29) açarken; Liverpool'da Trey Nyoni (dk. 25) ve Alexander Isak (dk. 69) takımlarını öne geçirmeyi başardı. Son sözü söyleyen isimler ise Archie Brown (dk. 73) ve Vedat Muriqi (dk. 79) oldu.

maçtan dakikalar:

İlk yarıda Trey Nyoni'nin 25. dakikadaki golü Liverpool'u öne geçirdi. Ev sahibi, 29. dakikada Mason Greenwood ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. İkinci yarıdaki dakikalar ise tempolu ve pozisyon açısından zengindi. 56. dakikada Bradley Barcola'nın ceza sahası ön çaprazından sert şutunda kaleci Ederson topu kornere çeldi. 57. dakikada Kostas Tsimikas'ın köşe vuruşunda Virgil Van Dijk'ın kafa vuruşu Ederson'da kaldı. 59. dakikada İrfan Can'ın pasında çıkan karambolde Brown'ın şutu kaleci Alisson'da kaldı.

69. dakikada Joe Gomez'in yerine oyuna giren Alexander Isak, Gakpo'nun ortasına iyi yükselerek topu ağlara gönderdi ve Liverpool'u tekrar öne geçirdi: 1-2. Ancak 73. dakikada Kante'nin ortasında Archie Brown'un dokunuşu skoru eşitledi: 2-2. 79. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Archie Brown'un uzun taç atışı sonrası Skriniar'ın pasıyla buluşan Muriqi, altıpasın gerisinden kafa vuruşuyla fileleri buldu ve Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Maçta görev yapan hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages olarak kaydedildi. Fenerbahçe kadrosunda kaleci Ederson, savunmada Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 75), Milan Skriniar, Kojo Oppong, Archie Brown; orta sahada Matteou Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek; hücum hattında Mason Greenwood (Oğuz Aydın dk. 89), İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 75), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 63) yer aldı. Teknik sorumlu: Dirk Kuyt.

Liverpool'da ilk 11'de Alisson Becker, Joe Gomez (Florian Wirtz dk. 66), Jeremy Jacquet, Virgil Van Dijk, Kostas Tsimikas (Milos Kerkez dk. 76), Alexis Mac Allister, Trey Nyoni (Lewis Koumas dk. 85), Victor Munoz (Alexander Isak dk. 66), Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha (Cody Gakpo dk. 66), Bradley Barcola vardı. Teknik direktör: Andoni Iraola.

Goller: Mason Greenwood (dk. 29), Archie Brown (dk. 73), Vedat Muriqi (dk. 79) (Fenerbahçe); Trey Nyoni (dk. 25), Alexander Isak (dk. 69) (Liverpool). Sarı kartlar: Archie Brown (Fenerbahçe), Alexis Mac Allister (Liverpool). Maçın son bölümündeki değişimler ve ofansif tercihlerin etkisi, Fenerbahçe'nin sahada ikinci yarıda artan etkinliği ile sonuçlandı ve takım grupta önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL&#039;U...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL'U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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