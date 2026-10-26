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Fenerbahçe'nin gol yememe serisi Galatasaray karşısında sona erdi

Trendyol Süper Lig 9. hafta derbisinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 5 Eylül'den bu yana süren gol yememe serisini sonlandırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'nin gol yememe serisi Galatasaray karşısında sona erdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 5 Eylül tarihinden bu yana koruduğu gol yememe tablosunu sona erdirdi.

fenerbahçe'nin savunma serisi ve maç dizisi:

Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapamıştı. Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte bu dört maçlık seride rakiplere izin verilmeyen performans sona erdi.

sezon istatistikleri:

Bu sezon sarı-lacivertliler, ligde toplam 8 gole engel olamazken, 5 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray maçının sonucuyla birlikte takımın savunma dengesine ilişkin değerlendirmeler yeniden öne çıktı.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLAN FENERBAHÇE, LİGDE 4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLAN FENERBAHÇE, LİGDE 4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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