Fenerbahçe'nin gol yememe serisi Galatasaray karşısında sona erdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 5 Eylül tarihinden bu yana koruduğu gol yememe tablosunu sona erdirdi.

fenerbahçe'nin savunma serisi ve maç dizisi:

Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapamıştı. Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte bu dört maçlık seride rakiplere izin verilmeyen performans sona erdi.

sezon istatistikleri:

Bu sezon sarı-lacivertliler, ligde toplam 8 gole engel olamazken, 5 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray maçının sonucuyla birlikte takımın savunma dengesine ilişkin değerlendirmeler yeniden öne çıktı.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLAN FENERBAHÇE, LİGDE 4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ.