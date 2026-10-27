Okan Buruk derbide ilk galibiyetini aldı, Kartal'a karşı üstünlük kurdu

Trendyol Süper Lig 9. haftasında derbi sonuçlandı

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, Fenerbahçeyi 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Bu sonuçla iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ile İsmail Kartal, resmi müsabakalarda dokuzuncu kez birbirlerine rakip oldu.

Karşılaşma, sezonun erken döneminde her iki takım için de önem taşıyan bir sınav niteliğindeydi. Galatasaray’ın galibiyeti, takımda moral ve lig tablosunda hareketlilik sağlayacak türden bir sonuç oldu.

buruk'ün kartal karşısındaki bilançosu:

Okan Buruk bu maçla birlikte İsmail Kartal’a karşı toplam 4. galibiyetini elde etti. Öne çıkan ayrıntı ise Buruk’un Kartal’a karşı derbide ilk kez kazanmış olması; maç öncesine kadar derbi galibiyeti eksikti. İsmail Kartal ise Buruk karşısında oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet alırken, 2 maç berabere tamamlandı.

teknik adamların geçmiş eşleşmeleri:

Söz konusu dokuz karşılaşmada Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray takımlarını yönetirken; İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor ile sahadaydı. Bu eşleşmeler teknik direktörlerin kariyerleri bağlamında da dikkat çeken bir rekabet çizgisi oluşturuyor.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL'A KARŞI TOPLAMDA 4. GALİBİYETİNİ ELDE EDERKEN, DERBİDE İSE İLK KEZ KAZANDI.