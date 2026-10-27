Dolar 49,7735 +0,17%
Euro 55,6206 -0,09%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.442,46 -0,31%
EUR/USD 1,1176 -0,26%
Brent Petrol 110,21 -0,48%
--°

Gevaş'ta hastane önünde kaza: yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gevaş Devlet Hastanesi önünde Van-Bitlis karayolunda yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı; 5 yaralıdan 1 kişi yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 00:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş'ta hastane önünde kaza: yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gevaş'ta hastane önünde trafik kazası

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada ağır yaralanan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın oluş biçimi ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan istikametinden gelen A.H. yönetimindeki 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri ile ilçe merkezinden çıkan otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı; Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yaralılar ve operasyon:

Kazada ilk etapta 5 kişi yaralandı, bunlardan 2’sinin durumu ağır. Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı; ağır yaralılardan biri yapılan tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Kalan yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma ve kara yolu trafik akışının normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ DE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Menteşe'de sağanak yol çökmesine yol açtı, araç çukura düşüp mahsur kaldı
images

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi
images

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yara...
images

Güney Suriye'de hava harekatı: aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil yaş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi