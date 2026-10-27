Gevaş'ta hastane önünde kaza: yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gevaş'ta hastane önünde trafik kazası

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada ağır yaralanan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın oluş biçimi ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan istikametinden gelen A.H. yönetimindeki 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri ile ilçe merkezinden çıkan otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı; Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yaralılar ve operasyon:

Kazada ilk etapta 5 kişi yaralandı, bunlardan 2’sinin durumu ağır. Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı; ağır yaralılardan biri yapılan tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Kalan yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma ve kara yolu trafik akışının normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ DE YARALANDI.